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Эксперт: Слова экс-министра Украины о силовом захвате Крыма – самопиар

Сегодня, 18:31

Санкции против России могут направить на Украину.

Политэксперт уже сообщил, что слова экс-министра Украины о возможном силовом захвате Крыма, это не более, чем самопиар. О такой возможности сообщил бывший глава украинского Минобороны.

Владимир Жарихин полагает, в РФ проходит событие мирового значения, а у Украины приближаются выборы. Самопиар на теме возврата Крыма «взад» остаётся популярной темой.

При этом, у экс-министра Украины имеется ясное понятие, к чему это может привести. Он сообщил, что в таком случае с России произойдёт снятие санкций. Они будут перенаправлены в адрес Украины.

О возможностях Украины к захвату Крыма бывший министр обороны не проинформировал. Политологи считают, видимо, постеснялся.

Помимо того, эксперты отмечают, украинцы могут посещать Крым, как ранее, так и теперь. Никто их оттуда не «туркает».

Проблема ненависти украинцев, которые никогда там не жили, вовсе не в этом. Раньше они могли рассчитываться за пребывание там гривнами, а теперь – нужно рублями.

Для подавляющего большинства нищих украинцев это, как говорил легендарный герой фильма «Ликвидация», «больно». Вот, собственно, и вся причина. Мой Крым или не мой, лишь бы отдохнуть было по деньгам. А у Украины сейчас ситуация не та.

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