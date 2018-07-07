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«Индеец» с «бусами»: Эксперт поведал о причинах продажи Украине неисправных Javelin

Сегодня, 17:39

США продолжает «впаривать» своим союзникам либо сверхдорогое, либо негодное оружие. Не стали исключением и поставки противотанковых ракетных комплексов для ВСУ.

Эксперт поведал, о причинах продажи Украине со стороны США неисправных комплексов Javelin. Он полагает, «индеец» теперь с «бусами» за немалые деньги, и может продолжать надувать щёки о могуществе своей армии, вооружённой стрелами. Не путать с ЗРК «Стрела» российской армии.

Своё предположение предоставил Игорь Коротченко. Он возглавляет Центр, занимающийся анализом того, как осуществляется мировая торговля оружием.

Аналитик допускает, неисправные Javelin были поставлены Украине специально. США, по его мнению, отлично понимают, что эти комплексы, благодаря вороватости украинских генералов очень скоро могут быть перепроданы в руки террористов.

Таким образом, три в одном. И денег с Украины «срубили», и сбыли просроченный товар, и гарантировали, что его не смогут применить террористы. Даже если он попадёт к ним в руки.

Фактически, Вашингтон «отвесил очередной плевок» своему «верному союзнику», продемонстрировав реальное к нему отношение. Как к индейцу, который радостно верещит, увидев ни на что не годные пластмассовые бусы.

Ценность поставленных Javelin почти нулевая.

В то же время, Киев продолжает «упорото» винить Москву в фейках о том, что Javelin не исправны.

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