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Партнёры Туниса массово отказываются от сотрудничества с «экспортёром джихадистов»

Сегодня, 17:11

Если ситуация в ближайшие месяцы не изменится страну ждёт экономический и политический крах.

В Тунисе назревает очередной бунт на фоне ухудшения социально-экономической и политической ситуации в стране. В этой связи партнёры африканского государства один за другим отказываются от отношений с ним. Причиной также стал тот факт, что в стране после революции 2011 года растёт влияние радикальных исламистских организаций.

Государство уже приобрело не очень лицеприятный статус на международной арене и уже открыто называется некоторыми зарубежными политиками «экспортёром джихадистов». Международные инстанции требуют от властей Туниса навести порядок в стране, однако в ответ видят лишь рост коррупции, преступности, неприкрытое финансирование терроризма и массовое нарушение прав человека. В этой связи многие отказываются от экономического сотрудничества с ним. Ливия, к примеру снизила товарооборот в несколько раз. За последние пять лет экспорт упал более чем на 20%. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то страну, как прогнозируют эксперты, ждёт затяжной крах.

Ранее мы писали, что МВФ практически поставил крест на Тунисе. Представители международной финансовой организации отменили визит в эту страну, где должны были пройти переговоры о предоставлении кредита на развитие экономики и выведение государства из кризиса.

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