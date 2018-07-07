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РФ призвала ОБСЕ не рассматривать три проекта с антироссийскими резолюциями

Сегодня, 17:16

Снова Украине и Швеции не дают покоя успехи России. Их очень заботит пресловутое «нарушение прав человека» в Крыму и конфликт, произошедший в Южной Осетии десять лет назад.

РФ призвала ОБСЕ не рассматривать все эти три проекта с антироссийскими резолюциями. Сообщение об этом сделал Пётр Толстой, являющийся в Госдуме вице-спикером, и возглавлявший делегацию России на сессии Парламентской ассамблеи.

РФ обратила внимание на то, что эти резолюции необъективного и, явно, конфронтационного характера. В то же время, предназначение ОБСЕ в том, чтобы сотрудничество налаживать.

РФ полагает, что резолюциями учитываются не факты, а обычные фейковые новости и домыслы, ни на чём не основанные.

Толстой предлагает авторам этих проектов документов самим посетить территорию Крыма и Южной Осетии и убедиться своими глазами, что там в действительности происходит.

Без этого они полностью оторваны от реальности и ОБСЕ может быть в итоге поставлена в очень неловкое положение.

Предложение РФ в том, чтобы рассмотрение этих резолюций состоялось позднее, когда будут предоставлены действительные факты, подтверждённые документально. На голословные заявления полагаться не стоит.

Политологи уже отметили, чего ж Украина не заботилась соблюдением прав человека у себя. Убийства независимых журналистов, тысячи (легко сказано) свободно гуляющего по стране оружия и т.д. И не расследуется ничего.

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