В Верховной Раде на рабочем месте депутата заметили «привет из СССР»

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Пользователей насмешила подобная картина.

В Верховной Раде Украины заметили «вопиющий факт» нарушения закона о декоммунизации. На рабочем месте депутата Виктора Балоги заметили карточку с надписью «Образцовое рабочее место» и советским знаком качества. Фотографию в своём Facebook разместил фотокорреспондент Богдан Бортаков. Он пояснил, что карточку оставил не Балога. Кому именно она принадлежала, журналист не уточнил. Пользователи иронично отреагировали на это событие, назвав его не иначе как «привет из СССР».

Как известно, с 2015 года в Украине действует так называемый закон о дккомунизации. Согласно его положениям, запрещается публичная демонстрация коммунистической символики. За несоблюдение норм данного закона предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

Ранее мы писали, что депутат Рады обвинил Россию в краже названия и истории украинского государства. Народный избранник Андрей Ильенко из националистической партии «Свобода» считает, что РФ незаконно присвоила себе достоинства народа Украины.