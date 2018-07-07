Москва призывает весь мир поучаствовать в разминировании Сирии

Сегодня, 14:11

Террористы, которых выгнали с захваченных территорий, оставили десятки тысяч взрывоопасных предметов. На них часто подрывается гражданское население.

Москва призывает весь мир посодействовать тому, чтобы миллионы беженцев смогли безопасно вернуться в свои дома. РФ предлагает всем странам поучаствовать в проводящемся в Сирии разминировании.

Сейчас этим заняты только российские и сирийские специалисты. Москва призывает оказать любое содействие. Это может быть даже финансовая или техническая поддержка.

Главное, чтобы своей целью она имела то, чтобы миллионы беженцев могли вернуться в свою страну и приступить к восстановлению Сирии.

Для возвращения им должны быть созданы достойные и безопасные условия. Гуманитарное разминирование Сирии сейчас самая насущная потребность.

Отряд сапёров РФ смог полностью разминировать территории с площадью в 6,6 тыс.га, дороги, продолжительностью в 1,5 тыс. км, а также больше 17 тысяч зданий и различных сооружений.

В результате этого были найдены и обезврежены 105 тыс. взрывоопасных предметов. Из них около 30 тыс. являются самодельными взрывными устройствами, установленными боевиками при отступлении.