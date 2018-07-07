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Лавров: РФ готова к развитию стратегического партнёрства с Китаем

Сегодня, 13:31

Запад своими действиями подталкивает к «объятиям» Москву и Пекин. Интересы этих государств пересекаются в очень многих сферах.

Сергей Лавров заявил, что РФ готова к развитию с Китаем стратегического партнёрства. Это глава российского МИД озвучил на встрече в Вене со своим коллегой Ван И.

Россия, сказал Лавров, готова к укреплению с Китаем не только делового сотрудничества, но также стратегической коммуникации  и координации. Это необходимо для совместно защиты целей и принципов ООН и норм по международному праву.

Ван И отметил сложную и изменчивую международную обстановку. В таких условиях, сказал он, РФ с Китаем необходимо твёрдо выдерживать политику мультилатерализма, для того, чтобы быть готовыми к защите существующего международного порядка и общих интересов обоих государств.

Также глава КНР сообщил о необходимости активного осуществления консенсуса, который был достигнут между РФ и Китаем, при госвизите туда Владимира Путина.

Необходимо подготовить в этом году другие встречи глав РФ и Китая, сказал он, для продвижения двустороннего сотрудничества в разнообразных сферах.

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