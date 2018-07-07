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Меркель: НАТО хочет иметь с Россией разумные отношения

Сегодня, 13:04

При этом Меркель подчеркнула, что военный альянс нужен Германии для гарантий собственной безопасности.

О необходимости налаживания диалога с Россией в очередной раз заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В своём еженедельном видеоподкасте глава немецкого правительства подчеркнула, что НАТО хочет иметь с РФ разумные отношения. В этой связи политик анонсировала возобновление переговоров между альянсом и российской стороной.

В то же время Меркель подчеркнула, что в XXI веке есть огромная необходимость в такой структуре как НАТО. Военно-политическое сообщество нужно для представления гарантий безопасности странам-участницам. В этом контексте канцлер подчеркнула, что задачи альянса сильно изменились, а также напомнила о присоединении Крыма к России и конфликте на Востоке Украины.

Ранее мы писали, что США может угрожать Германии выводом войск. Соответствующую позицию выразил источник, знакомый с ситуацией. Такой сценарий возможен на фоне обострения отношений между Берлином и Вашингтоном.

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