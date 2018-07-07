Власти ДНР: Киев намерен использовать силы ООН для атаки

Сегодня, 12:05

Украина разработала коварный план. С его помощью она намерена вернуть Горловку и Новоазовск. Донецк готов дать отпор любому нападению.

Власти ДНР сообщили, что Киев разработал коварный план. Он намерен использовать силы ООН для предстоящей атаки и захвата ряда территорий.

Сейчас советник главы украинского МВД Авакова уже разъезжает с ним по приграничным регионам и знакомит с ним местных руководителей.

План, как сообщили представители ДНР, предусматривает следующее. Как только территория рядом с линией соприкосновения занимается миротворцами ООН, Киев начинает поэтапно захватывать Донбасс.

Киев, в лице своего МВД, полагает, что для захвата Горловки и Новоазовска будет вполне достаточно 3 тысячи военных.

Представители ДНР отмечают, подобные действия украинского руководства лишь демонстрируют, что силы ООН им нужны не для миротворческой миссии, а для атаки.

ДНР, в свою очередь, предупреждает ВСУ, что любая атака будет отбита. Ополченцы имеют необходимые для этого силы и средства.

Миротворцев ООН в Донбассе поддерживает и Владимир Путин, но лишь в той части, чтобы они обеспечивали безопасность для сотрудников ОБСЕ.

Киев желает, чтобы миротворцы ООН разместились не только на линии разграничения, но и по всему Донбассу, до самой его границы с Россией.