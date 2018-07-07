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Покушение на бывшего агента ГРУ и его дочь произошло 4 месяца назад, а в Великобритании продолжают травиться невинные люди. Ученый Владимир Углев винит в серьезнейшем преступлении госструктуру.

На прошлой неделе распыленный в Солсбери нервно-паралитический газ добрался к городу Эймсбери, отравив двух жителей. Создатель «Новичка» не сомневается, именно его смертоносное детище виновно в новом скандале. Боевой яд способен впитываться в любую мягкую поверхность, перебрасываясь на кожу контактировавшего с ней человека, рассказывает ученый.

Углев назвал «дело Скрипаля» терактом государственного уровня, ведь преступники-одиночки и неподконтрольные властям субъекты попросту не в состоянии воспроизвести газ «Новичок» за пределами специальной лаборатории. Сложно представить более серьезный теракт против страны-члена ООН, подытожил российский ученый.

«Дело Скрипаля» вновь взлетело на первые полосы газет из-за вчерашних заявлений представителей британской разведки. В Лондоне уверены, сразу после финала ЧМ-2018, а может и раньше, Россия проведет «очередное покушение» или хакерскую атаку на важные объекты инфраструктуры Королевства. Москва пока что не комментирует недружелюбный выпад Великобритании.