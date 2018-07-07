Украина просит Facebook заблокировать страницы с новостями из ДНР и ЛНР

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В Киеве обвинили администрацию социальной сети в ограничении свободы слова украинцев.

Заблокировать страницы с новостями из ДНР и ЛНР призвала Украина компанию Facebook. Местное министерство информационной политики просит руководство американского IT-гиганта повлиять на распространение информации представителями самопровозглашённых республик. В ведомстве также обвинили администрацию одноимённой социальной сети в ограничении свободы слова украинцев на просторах популярного ресурса. Руководство министерства утверждает, что украинских пользователей несправедливо блокируют за высказывания в сети. Что же до страниц ДНР и ЛНР, то они, по мнению чиновников, плохо отражаются на украинском обществе.

Ранее мы писали, что оборонщики в Украине жалуются на поставленные США комплексы Javelin. Местные инженеры выяснили, что многие единицы попросту непригодны для использования и даже могут представлять опасность для украинских военнослужащих.