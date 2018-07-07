Три в одном: Ударный истребитель Су-34 назвали лучшим в мире

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Конструкторам удалось сделать почти невероятное. Этот самолёт одновременно и истребитель, и штурмовик, и бомбардировщик с большой боевой мощностью.

У них получилось не только «три в одном». Ударный истребитель располагает таким потенциалом, которого не имеет аналог ни в одной из других армий. Поэтому Су-34 эксперты назвали лучшим в мире в своём классе.

У наших боевых лётчиков он получил прозвище утёнок за свою приплюснутую форму носовой части. Истребитель может находиться в воздухе до бесконечности долго. Вопрос лишь в том, сколько выдержат пилоты.

А столь комфортных условий, как на Су-34, на других боевых машинах нет. Этот самолёт оборудован микроволновкой, кондиционером, встроенным в кресла электромассажем и даже биотуалетом.

Боевой радиус у Су-34 – больше 1100 километров. Он, имея скорость в 2 тыс. км/час, способен одновременно засечь до 10 целей и эффективно по ним «отработать», выпустив по противнику тонны тротила.

Самолёт малозаметен, оборудован новейшим бортовым оборудованием и продвинутыми радиолокационными средствами. Это помимо мощнейшего вооружения. По своим характеристикам он приближается к пятому поколению боевых машин.

Су-34, расположенные в Калининграде, при необходимости, без труда «накрывают» Германию, Скандинавию и Прибалтику.

На вооружение истребитель поставили в 2014 году. Сейчас в ВКС 120 единиц Су-34. Их количество будет доведено до 200.