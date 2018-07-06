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Активисты в Саратове вышли в поддержку политзаключенных в России

Вчера, 22:57

Каждый год Андрей Калашников собирает людей на различные митинги. В этому году даже рекордное число – 15 человек, до это еле 10 собиралось.

Активисты в Саратове вышли на памятник Николаю Вавилону в поддержку украинских политзаключенных в России. Акция называлась «Стратегии 6», который проводится уже 5 лет.

В российских тюрьмах сидит сотни задержанных украинцев , однако сейчас лишь одно имя на слуху – Олег Сенцов, режиссер. В тюрьме он более полутора месяцев и его голодовка-протест убрала у него 15 килограмм. Это протест связанный с просьбой отпустить всех заключенных домой, однако никто, конечно, даже не прислушивался.

Еще один активист Михаил Лозенков и вовсе пожелал всем здоровья, кто отвечает за удержание украинцев в тюрьмах.

Между тем, Сенцов – это очень важная личность в киноискусстве СНГ. Одной из главных и известных его работ был «Физрук».

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