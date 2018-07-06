ОЗХО: при атаке в Думе в Сирии использовался хлор

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Эксперты ОЗХО утверждают на основании результатов экспертизы проб, что в апрельской химической атаке в Думе использовался хлор.

Международные эксперты проверяли пробы на наличие различных отравляющих веществ – нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего действия и других – обнаружено не было. Наличие же следов хлора не вызывает сомнений.

В сущности, ни у кого не было малейших сомнений, что отравляющим веществом был хлор. Ведь это очень распространенный газ, применяется повсюду в кондиционерах, а в жарком сирийском климате кондиционирование помещений – насущная необходимость.

Так как бочковые бомбы с хлором сбрасывались, по словам очевидцев, самолетами сирийской армии, то химическая атака в Думе 7 апреля послужила поводом для нанесения ударов авиацией коалиции по различным сирийским военным объектам.