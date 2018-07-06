VistaNews.ru


ОЗХО: при атаке в Думе в Сирии использовался хлор

Сегодня, 21:57

Эксперты ОЗХО утверждают на основании результатов экспертизы проб, что в апрельской химической атаке в Думе использовался хлор.

Международные эксперты проверяли пробы на наличие различных отравляющих веществ – нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего действия и других – обнаружено не было. Наличие же следов хлора не вызывает сомнений.

В сущности, ни у кого не было малейших сомнений, что отравляющим веществом был хлор. Ведь это очень распространенный газ, применяется повсюду в кондиционерах, а в жарком сирийском климате кондиционирование помещений – насущная необходимость.

Так как бочковые бомбы с хлором сбрасывались, по словам очевидцев, самолетами сирийской армии, то химическая атака в Думе 7 апреля послужила поводом для нанесения ударов авиацией коалиции по различным сирийским военным объектам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

МИД Франции: В Думе использовали не только хлор

МИД РФ: Западу недопустимо вмешиваться в работу ОЗХО в Сирии

Россия ожидает поступления проб из сирийской Думы для теста в ОЗХО

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем