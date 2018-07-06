В США рассекретили видеозаписи ядерных испытаний 1950-х годов

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Около 250 записей ядерных испытаний опубликовала лаборатория имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США (LLNL) в Калифорнии. Сотрудники лаборатории задались целью сохранить записи для будущих поколений.

В настоящее время в лаборатории имеются видеозаписи около 6,5 тысяч ядерных взрывов 1950-60-х годов. Их рассекретили, но пленка находится в плохом состоянии, она уже начала разлагаться. Записи оцифровывают, таким образом, сохраняя исторические факты.

С 1945 по 1992 годы США провели 1054 ядерных испытаний. Взрывы были наземные, подземные, атмосферные, а также под водой и в космосе. Местами испытаний служили полигон в штате Невада, Маршалловы острова в Тихом океане. Десять испытаний проводились в различных местах - это Аляска, Колорадо, Нью-Мексико и другие.

Сотрудник лаборатории Грег Спиггс надеется, что ядерное оружие применять никогда не придется. Испытания продемонстрировали, насколько оно разрушительно, и пусть теперь оно остается только средством сдерживания.

В 1996 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Согласно этому договору, государства-участники обязуются на производить ядерные взрывы на любой территории, находящейся под их юрисдикцией. Договор подписали 183 государства.