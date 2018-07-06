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«Секретный флот» России испытает новое судно

Сегодня, 21:12

Загадочный корабль способен обслуживать глубоководные системы, обнаруживать подводные лодки, что очень пугает западные страны. Российские и зарубежные журналисты уже начали обсуждать событие, связанное с тестовым запуском плавсредства.

Новое судно «Ладога» испытает именно «секретный флот» России, так считают эксперты многих стран. Такое предположение связано с возможностями корабля, малая часть из которых известна общественности. В проекте 11982 «Селигер» есть и другой, одноименный корабль, использующийся Черноморским флотом еще с 2012 года, и он также представляет опасность для иностранцев.

Как гласят сведения, «Ладога» официально предназначена для задействования в поисково-спасательных операциях, но ее истинное предназначение засекречено. По предположениям, вместе с «Селигером» судно может даже лишить Интернета весь мир, если вмешается в подводные коммуникации, заложенные западными странами.

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