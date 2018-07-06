Украинский аналитик прокомментировал цены в Европе и Украине

Сегодня, 21:06

Сергиенко считает сравнения с реалиями украинской жизни неуместными, а также назвал Украину «страной глубоко бедных людей».

Украинский аналитик из «Института города» Александр Сергиенко прокомментировал цены в Европе и Украине, и считает подобные сравнения совсем ненужными, так как уровни жизни абсолютно разные. Сергиенко задело то, что политики кормят народ сладкими словами о пониженных тарифах на коммунальные услуги, по сравнению с европейскими.

Он посоветовал «плевать в телевизор», когда видят подобные обращения. Потому что по «статистике», которую реально уменьшают на много сельское население выглядит так: по отношению к заработку, человек тратит 12% на «коммуналку». Все потому, что более 40% не владеют централизованным водоснабжением и канализацией, то есть туалет на улице и вода с колодца – но учитывается в статистике. Конечно, городское население тратит около 36% на ЖКХ. Также нельзя забывать об автономном отоплении – многие сами заготавливают дрова и этим выживают, чем «понижают» статистику на 12%.

В городе средняя семья тратит на питание около половины своих доходов, в то время как селяне питаются в большинстве случаев «своим». В это и выливаются очень неприятные цифры: 50% на продукты питания + 36% на коммунальные услуги и + оставшихся 14% должно хватит на досуг, на детей, на одежду, необходимые товары для дома.

Имеено так грустно подвел итоги аналитик про остатки денег после всех необходимых ежемесячных трат: «Оценочно - дуля с маком... Такой вот вывод».