«Элита»: Глава «Нафтогаза» пересел с Toyota на бронированный Cadillak

Сегодня, 19:50

Все для безопасности лидера украинской газовой компании, ведь новая машина будет бронированной.

Андрей Коболев возглавляет «Нафтогаз» уже 3 года – за это время он получал десятки угроз, и в 2015 враги перешли со слов к делу и обстреляли его дом под Киевом. Поэтому, чтобы обеспечить себя от внешней опасности, глава компании пересел с Toyota Highlander на Cadillac Escalade, защищенный от пуль. Граждане Украины, которые борются за возвращение нормальной экономики в стране, в шутку говорят, что «элита» в лице Андрея Коболева «заслужила» новый автомобиль, а украинцы нормальную жизнь не заслужили.

бронированный автомобиль марки Cadillac будет числиться на «Укртранснафте», что является компанией «Нафтогаза», и приобретен еще месяц назад. К слову, противостояние «Газпрома» с «Нафтогазом» длится уже давно. Украинская сторона подала заявление в Стокгольмский арбитражный суд за недопоставки газа по заключенному ранее договору, однако российская сторона также выступила с претензиями – где компенсация за отбор транзитного топлива. Суд отдал предпочтение «Нафтогазу», и поэтому «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов, но те подали апелляцию, заморозив решение суда.

В Украине уже выплатили топ-менеджерам компании по 21 миллиону долларов за «победу» над «Газпромом».