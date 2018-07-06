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США испугались встретить российские подлодки и перебросили авианосец в Атлантику

Сегодня, 18:11

В связи с обновлением подводного флота РФ, американские правители выдали распоряжение, которое предполагает перемещение «Гарри Трумэна» из средиземных вод в Атлантический океан.

Джон Перкинс, представитель военно-морских сил США, сказал, что перемещение корабля связано безопасностью США в странах, которые являются членами НАТО, европейских и африканских стран. Также американские ВМС утверждают, что благодаря такому действию, США сможет наблюдать за деятельностью российских судов. Но политологи считают, что они попросту испугались встретить российские подлодки, поэтому и перебросили авианосец в Атлантику.

Представитель Пентагона Джеймс Фогго сказал, что они действительно обеспокоены наращиванием мощностей ВМС РФ. Поэтому ожидается и прирост мощностей с большой вероятностью и с американской стороны.

Больше всего, по мнению экспертов, устрашает США новая подлодка РФ под названием «Борей». Она имеет 12 торпедных аппаратов, а «вишенкой на торте» стали 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». При такой мощности субмарина очень быстрая и обладает большой маневренностью.

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