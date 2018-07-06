Главный редактор RT пытается "спасти" правду

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Маргарита Симоньян заявила, что развитие технологий погубит правдивые новости.

На международном конгрессе по кибербезопасности главный редактор RT Маргарита Симоньян сделала заявление, что в будущем с развитием технологий, и не только информационных, будет повышена опасность возникновения "фейковых новостей" и необходимо срочно спасти положение и предпринять меры по этому поводу. Это высказывание обусловлено событиями, связанными с заявлением сирийской организации "Белые каски" о применении химического оружия на территории их государства. Россия опровергает эти обвинения, говоря о том, что ничего подобного не происходило.

Самое страшное, по словам Маргариты, состоит не в возникновении этих "фейковых" или ложных новостей, а в невозможности их опровергнуть. Так, например, можно будет сделать какое-либо провокационное видео и выдать его за правду. И в будущем вызов будет дан не "фейковым" новостям, а правдивым, и ложь постепенно будет вытеснять истину. К примеру, на данном этапе технологии развиваются со стремительной скоростью и соорудить ложную видеозапись не представит никакого труда. Конкретно с этим и нужно бороться, пытается донести до общественности Симоньян. Ведь какую ценность в таком случае будут представлять новости - неизвестно.