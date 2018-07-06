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Израиль нанес ракетный удар по проасадовским силам

Сегодня, 17:44

Пресс-служба еврейского государства сообщает, что армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по сирийскому посту, с которого был выпущен снаряд в буферную зону в районе Голанских высот.

Израиль создал демилитаризованную зону на Голанских высотах в соответствии с израильско-сирийским договором от 1974 года. В этой зоне присутствуют миротворцы ООН.

Министр внутренней безопасности страны Гилад Эрдан в очередной раз заявил, что при появлении в демилитаризованной зоне вооруженных сил Израиль будет готов наносить удары. Эти удары могут быть также и превентивными.

Известно, что также основным требованием Израиля в Сирии является отсутствие вблизи сирийско-израильской границы различных проиранских формирваний (например, КСИР (Корпус стражей исламской революции), Хезболла, Фатимиюн и множество других). Израильская авиация многократно наносила удары по таким проиранским силам. Также удары «в назидание» наносятся и по проасадовским вооруженным формированиям.

В отношении России Израиль в очередной раз призывает разъяснить эти израильские требования правительству Асада.

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