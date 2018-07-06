В Киеве группа неизвестных блокирует работу «Укравтодора»

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Требования радикалов пока остаются не известными.

В Киеве группа неизвестных лиц ворвалась в здание «Укравтодора» (Государственное агентство автомобильных дорог Украины). Агрессивно настроенная молодёжь находятся в служебных помещениях, препятствуют функционированию службы и всячески блокирует её работу. На странице ведомства в Facebook появился первый комментарий по данной ситуации. В записи говорится, что молодые люди не санкционированно проникли в здание и находятся на третьем этаже. Требования данной группы людей пока не разглашаются. Отмечается, что ранее они во главе со своими лидерами, представляющими одну из партий партии, провели у здания «Укравтодора» акцию протеста.

Ранее мы писали, что украинские СМИ рассказали ОБСЕ о нападениях на журналистов. В Киеве прошла тематическая конференция, на которой обсуждались нарушения свободы слова и атаки на представителей масс-медиа.