«Дружба по-американски»: В Украине оборонщики жалуются на бракованные Javelin

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Использование комплексов может привести к гибели военнослужащих.

В Украине возник скандал, в эпицентре которого оказались противотанковые комплексы Javelin, помпезно поставленные Киеву из США. Местные оборонщики жалуются на бракованные установки. В частности, в распоряжении СМИ появилась копия письма руководителя местного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, адресованное главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.

В нём директор предприятия заявляет, что использование Javelin может быть опасно для украинских солдат, поскольку маршевые двигатели некоторых комплексов вышли из строя. После проверки оказалось, что на всех установках закончился срок эксплуатации этих самых агрегатов.

Непосредственно перед отправкой Javelin в Украину в США специальная комиссии в экстренном порядке продлила срок эксплуатации указанных единиц. Коростелев просит Турчинова отказаться от использования комплексов в ВСУ по ряду причин, в том числе высокой стоимостью обслуживания и необходимостью привлечения иностранных специалистов для сервисного обслуживания. «Дружба по-американски» оказалась на поверку обманом, комментируют новость украинские пользователи в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в Украине солдаты не могут зарядить танки. После поступления в войска модернизированного Т-84 «Оплот» у многих военнослужащих возникли трудности в управлении новой техникой.