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Сенатор: Россия завоюет Африку экономикой, а не военными базами

Сегодня, 17:12

Смысла в размещении вооружённого контингента на чёрном континенте в Совфеде не видят.

Африканский регион давно представляет для развитых стран «непаханое поле» с огромными перспективами. При этом многие геополитические игроки вроде США и Китая уже успели обзавестись здесь военными базами. Сенатор Игорь Морозов считает такой путь для РФ неприемлем. Политик уверен, что Африку Россия завоюет экономикой, а не военными базами.

Это связано с тем, что у Москвы имеются несколько иные представления о распространении сферы своего влияния. Российская сторона предпочитает милитаризму развитие торговых связей. Морозов подчеркнул, что сегодня для РФ важными проектами являются экономические интеграционные проекты ШОС, БРИКС, ЕАЭС, которые были созданы в течение последнего десятилетия и сулят огромную прибыль и перспективы.

Ранее мы писали, что британский генерал предсказал масштабную войну в Африке. Военный чиновник уверен, что причиной тому послужат неугасаемые военные конфликты на континенте, которые подогреваются исламистскими течениями, активно распространяемыми в данном регионе.

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