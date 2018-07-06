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Крупнейшую базу ВМС США может затопить из-за глобального потепления

Сегодня, 16:07

Также существование объекта ставят под угрозу постоянные ураганы.

Глобальное потепление сулит негативные последствия не только гражданским объектам, но и военным. В частности, учёные считают, что из-за глобального потепления существенно пострадает ВМС США. Крупнейшую базу американского флота «Норфолк» может затопить уже в ближайшем будущем. Виной тому повышение уровня мирового океана, связанное с таянием ледников. С 2000 года количество наводнений в данной местности существенно увеличилось, что стало следствием пребывания большой воды.

Учёные подсчитали, что дальше ситуация только усугубится. К 2100 году уровень воды здесь поднимется на 1,5 метра, что приведёт в негодность ключевые объекты инфраструктуры, необходимой для обслуживания нужд базы «Норфолк». Под воду также уйдёт и дома сотрудников. В настоящее время здесь базируется 75 кораблей. Это крупнейшая морская база не только в США, но и во всём мире. Потеря такого объекта станет сильным ударом по американской армии и эксперты призывают начать «переезд» уже сейчас.

Ранее ученые предрекли Балтийскому морю необратимую катастрофу. Связана она со снижением концентрации кислорода в морской воде.

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