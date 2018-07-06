Парубий «проморозил» Порошенко, а ВРУ восстала против президента

Сегодня, 16:05

Украинский парламент, в частности, БПП, научился не играть по правилам главы государства, саботировав выборы в ЦИК.

Согласно документам, 13 сотрудников украинской ЦИК не могут продолжить работу в госоргане. Порошенко предложил на вакантные должности 14 кандидатов, 10 из которых – сторонники действующего президента. БПП провел секретное совещание, решив саботировать выборы. ВРУ восстала против Порошенко, а спикер Рады Андрей Парубий, которому президент пытался дозвониться для урегулирования саботажа, «проморозил» главу государства.

БПП, как и все депутаты ВРУ, не желает обеспечивать Порошенко своими людьми в ЦИК. Так он сможет фальсифицировать следующие выборы, оставшись еще на один срок у руля страны, опасаются украинские нардепы.