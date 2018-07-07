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Вей Хуйсяо имеет богатую биографию и уже давно стремилась к серьезной и совсем не женственной должности. Она проработала во многих сферах, однако позднее попросила перевести ее в военно-морские силы КНР.

После этого в Китае женщина впервые стала командиром боевого корабля, а до этого была заместителем командира боевой части, затем возглавила БЧ, перешла на пост старпома. Командиром боевого корабля Хуйсяо числится пока в разряде исполняющего обязанности, однако после прохождения аттестации сможет приступить к выполнению своей новой роли официально.

В США такая практика с назначением на воинские посты женщин практикуется давно, и многие из таких мужественным дам добиваются немалых успехов. Видимо, в Китае также пошли по стопам американцев и перестали делить обязанности по половому признаку, как это практикуется в отдельных государствах.