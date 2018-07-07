VistaNews.ru


В Китае женщина впервые стала командиром боевого корабля

Сегодня, 03:30

Вей Хуйсяо имеет богатую биографию и уже давно стремилась к серьезной и совсем не женственной должности. Она проработала во многих сферах, однако позднее попросила перевести ее в военно-морские силы КНР.

После этого в Китае женщина впервые стала командиром боевого корабля, а до этого была заместителем командира боевой части, затем возглавила БЧ, перешла на пост старпома. Командиром боевого корабля Хуйсяо числится пока в разряде исполняющего обязанности, однако после прохождения аттестации сможет приступить к выполнению своей новой роли официально.

В США такая практика с назначением на воинские посты женщин практикуется давно, и многие из таких мужественным дам добиваются немалых успехов. Видимо, в Китае также пошли по стопам американцев и перестали делить обязанности по половому признаку, как это практикуется в отдельных государствах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ЛНР: Бойца ВСУ жестоко избил его командир из-за неповиновения приказу

Первый выход человека в открытый космос едва не закончился трагедией

Новейший БДК «Пётр Моргунов» будет спущен со стапелей в мае этого года

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем