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«Комиссар» Жириновский запугивает чиновников пистолетами Маузер

Сегодня, 15:06

«Вооруженный» лидер ЛДПР развлекается в своем Telegram-канале, публикуя «опасные» фото с приема политиков.

«Чиновникам не всегда легко даются рабочие совещания у меня», - прокомментировал «комиссар» Владимир Жириновский снимок с легендарными пистолетами Маузер.

 

Первое фото выглядит особенно забавным. Пока лидер ЛДПР как ребенок запугивает чиновников игрушечным оружием, один из гостей сохраняет максимально серьезный вид, воспринимая происходящее за норму.

К слову, на текущей неделе Жириновский выдал на суд общественности не только фото из личного архива ЛДПР, но и ряд идей для поднятия «боевого духа» футболистов сборной России перед четвертьфиналом ЧМ-2018. В частности, Владимир Вольфович предлагает дать вратарю национальной дружины Игорю Акинфееву звание Героя Труда или Орден за заслуги перед Отечеством. Если не сработает, Жириновский готов сменить тактику, по-спортивному разозлив подопечных Станислава Черчесова. Правда, для этого лидеру ЛДПР понадобится личное одобрение тренера сборной.

Россия сыграет с Хорватией в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 7 июля в 21:00.

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