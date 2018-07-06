В Сети массово призывают к расправе над Венедиктовым, Ефремовым и Макаревичем

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Истинный автор анимационного ролика пожелал остаться неизвестным.

В социальной сети «Вконтакте» активно распространяется музыкальный ролик, главными героями которого являются стереотипные русофобы в лице общественных, политических деятелей, деятелей культуры и искусства с либеральными взглядами. В видео, содержащем большое количество нецензурной лексики, их упоминают в негативно контексте.

В концовке записи мужчина в шапке ушанке демонстративно раздавливает в кулаке персонажей, имеющих внешнее сходство с Алексеем Венедиктовым, Михаилом Ефремовым и Андреем Макаревичем. Несмотря на наличие неприкрытой сцены демонстрации насилия, авторы в титрах указали, что не призывают к расправе над кем-либо.

Чтобы придать значимости контенту его часто выдают за продукт популярных блогеров Юрия Хованского, Данилы Поперечного или Амирана Сардарова. Истинный же автор ролика пожелал остаться неизвестным. Примечательно, что ролик массово начал распространяться в сети примерно в одно и то же время по различным районным и городским пабликам «Подслушано». Причём в некоторых случаях время добавления видео разнилось на одну-две минуты. Несмотря на то, что в сообществе, первым опубликовавшем провокационный видеоролик, на данный момент порядка 500 подписчиков, за короткий промежуток времени его уже успели посмотреть более 500 тысяч раз.

Ранее эксперт высказался о работе Алексея Навального. По мнению специалиста, политик работает на западные телекамеры.