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Песков рассказал о статусе участников операции в Сирии

Сегодня, 14:31

Он объяснил, есть ли возможность предоставить добровольцам, воевавшим в стране, официальный статус и льготы.

Пресс-секретарь Песков рассказал о статусе участников операции в Сирии. По мнению Дмитрия Пескова, официальные предложения по поводу обеспечения бывших добровольцев, в случае поступления в Кремль, автоматически будут переадресованы в Минобороны. Именно эта структура может проработать и выбрать определенные основополагающие подходы.

Ранее две общественных организации «Общероссийское офицерское собрание» и «Честь и Родина» ходатайствовали о том, чтобы власть признала наличие российской армии в Сирии и назначении привилегий для участников боевых действий.

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