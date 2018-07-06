VistaNews.ru


Китайские спецслужбы пытались завербовать агентуру в бундестаге

Сегодня, 13:53

Информационные агентства Германии сообщают, что китайские спецслужбы пытались завербовать депутата в бундестаге.

По сообщениям СМИ, китайский шпион предлагал деньги депутату парламента ФРГ от правящего блока ХДС/ХСС. От депутата требовалась информация о внутренних спорах, разногласиях в бундестаге, о межфракционных договоренностях.

Шпионы пытаются убедить депутатов под любым предлогом прилететь в Китай, а уже там установить шпионскую аппаратуру на гаджеты – дело техники. Для ведения таких переговоров с парламентариями созданы, как пишут СМИ, не менее 500 подставных профилей. Эти профили внешне производят благоприятное впечатление, в друзьях указаны довольно известные люди, владельцы этих профилей выступают под видом бизнесменов и менеджеров.

Глава контрразведки Германии Ганс-Георг Маасен говорит, что китайские спецслужбы все более агрессивно вербуют агентуру. Эти попытки носят все более масштабный характер. Немецкая контрразведка даже раздает чиновникам, посещающим Китай, специальные чехлы для телефонов, планшетов и других устройств, защищающие от прослушивания.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Депутат немецкого Бундестага: Из-за санкций против России статус Крыма не изменится

Меркель стала канцлером Германии уже в четвёртый раз

Немецкие автоконцерны «травили дизелем» людей и животных

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

Рекомендуем