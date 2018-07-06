Китайские спецслужбы пытались завербовать агентуру в бундестаге

Сегодня, 13:53

Информационные агентства Германии сообщают, что китайские спецслужбы пытались завербовать депутата в бундестаге.

По сообщениям СМИ, китайский шпион предлагал деньги депутату парламента ФРГ от правящего блока ХДС/ХСС. От депутата требовалась информация о внутренних спорах, разногласиях в бундестаге, о межфракционных договоренностях.

Шпионы пытаются убедить депутатов под любым предлогом прилететь в Китай, а уже там установить шпионскую аппаратуру на гаджеты – дело техники. Для ведения таких переговоров с парламентариями созданы, как пишут СМИ, не менее 500 подставных профилей. Эти профили внешне производят благоприятное впечатление, в друзьях указаны довольно известные люди, владельцы этих профилей выступают под видом бизнесменов и менеджеров.

Глава контрразведки Германии Ганс-Георг Маасен говорит, что китайские спецслужбы все более агрессивно вербуют агентуру. Эти попытки носят все более масштабный характер. Немецкая контрразведка даже раздает чиновникам, посещающим Китай, специальные чехлы для телефонов, планшетов и других устройств, защищающие от прослушивания.