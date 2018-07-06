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Названы особенности российского истребителя поколения 6++

Сегодня, 12:38

Такие параметры как скорость и маневренность отойдут на второй план.

На фоне слухов о подготовке ведущих КБ к разработке истребителя поколения 6+ и 6++ ясность в данный вопрос внёс глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. В частности, им были названы ключевые особенности российского истребителя новой генерации. Эксперт подчеркнул, что требования современности вынуждают внедрять в управление боевыми машинами искусственный интеллект. Он подчеркнул, что речь будет идти не об отдельных элементах, а о комплексной системе, позволяющей самолетам поколения 6+ и 6++ функционировать в полностью автономном режиме.

Отсутствие пилота позволит выделить дополнительное место в салоне и сэкономить средства на системах жизнеобеспечения. Освободившийся потенциал можно направить на развитие эффективности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом существующая маневренность и крейсерская скорость самолёта будет вполне достаточной и не потребует существенных усовершенствований.

Ранее эксперт в области авиационной техники заявил, что конструкторы МиГ-35 могут «перепрыгнуть» поколение.

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