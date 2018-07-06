Трамп: Обама едва не ввязал США в войну с КНДР

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50 млн человек могли погибнуть в военном конфликте с Северной Кореей из-за бывшего американского президента, считает нынешний глава Белого дома.

Заступая на пост президента США, Дональд Трамп наблюдал за масштабными военными учениями КНДР, готовой нанести ядерный удар по Штатам. За первый год пребывания «слетевшего с катушек старика» (слова Ким Чен Ына) ситуация кардинально не изменилась. Более того, моментами война казалась еще ближе.

Однако последние восемь месяцев на полигонах Северной Кореи наблюдается полнейшее бездействие. Естественно, свертывание ядерной программы Пхеньяна Трамп приписал себе любимому.

Не получив должной порции благодарности от мирового сообщества, нынешний глава Белого дома занялся одним из любимейших дел – сравниванием себя с предшественниками. Снова досталось Бараку Обаме.

«Обама едва не ввязал США в войну с КНДР, и он едва не потерял 50 млн граждан», - заявил Трамп.

В завершении президент США отметил свои «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном, выразив надежду на хорошее взаимопонимание в будущем.

На фоне неуважения к Бараку Обаме, как не вспомнить мнение мировых политических экспертов, обвинивших Трампа в желании любой ценой получить Нобелевскую премию мира. Вижу цель – не вижу препятствий. Похоже, именно этого принципа придерживается глава Белого дома.

К слову, отношения Вашингтона и Пхеньяна продолжают налаживаться. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в КНДР вручить диск с песней Элтона Джона о «человеке-ракете» северокорейскому главе.