VistaNews.ru


Базу ВКС России «Хмеймим» в Сирии атаковали с воздуха

Сегодня, 12:09

Террористы внезапно напали на российских военных.

В Сирии с воздуха атаковали базу ВКС России «Хмеймим» в провинции Латакия. Соответствующую информацию сообщают масс-медиа со ссылкой на осведомлённые источники среди российских военных. Инцидент произошёл сегодня утром, 6 июля. В Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили. Подробности удара не сообщаются, однако предполагается, что речь шла об очередном налёте дронов кустарного производства, которые террористы используют для дистанционного повреждения военных объектов в тылу российских и сирийских войск. По имеющимся данным, силы противовоздушной обороны оперативно среагировали на атаку беспилотников и успешно отразили нападение. Все БПЛ были уничтожены. Предварительные данные свидетельствуют о том, что боевики не успели нанести урон ВКС РФ.

Ранее мы писали, что террористы ИГ* взяли на себя ответственность за подрыв американских военных в Сирии. Трагедия произошла на днях.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперт: Базу в Хмеймиме атаковали самодельные дроны террористов

В Минобороны подтвердили информацию о гибели российских военных в Сирии

Минобороны показало фото дронов террористов, атаковавших Хмеймим

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем