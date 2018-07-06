Базу ВКС России «Хмеймим» в Сирии атаковали с воздуха

Сегодня, 12:09

Террористы внезапно напали на российских военных.

В Сирии с воздуха атаковали базу ВКС России «Хмеймим» в провинции Латакия. Соответствующую информацию сообщают масс-медиа со ссылкой на осведомлённые источники среди российских военных. Инцидент произошёл сегодня утром, 6 июля. В Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили. Подробности удара не сообщаются, однако предполагается, что речь шла об очередном налёте дронов кустарного производства, которые террористы используют для дистанционного повреждения военных объектов в тылу российских и сирийских войск. По имеющимся данным, силы противовоздушной обороны оперативно среагировали на атаку беспилотников и успешно отразили нападение. Все БПЛ были уничтожены. Предварительные данные свидетельствуют о том, что боевики не успели нанести урон ВКС РФ.

Ранее мы писали, что террористы ИГ* взяли на себя ответственность за подрыв американских военных в Сирии. Трагедия произошла на днях.