США вынудили сменить руководство корпорации ZTE

Сегодня, 10:21

Администрацией Дональда Трампа были введены санкции в отношении китайской корпорации весной 2018 года.

США, во главе с Дональдом Трампом, вынудили сменить руководство телекоммуникационной корпорации ZTE – первой полетела «голова» Чжао Сяньмина, его уволили единогласно на совете директоров. Не помиловали и пять топ-менеджеров корпорации, а следом за ними «выпроводили» финансового директора компании. Его место заняла Ли Ин. Компания уточняет, что уволенные сотрудники больше не будут работать у них в компании вообще – для них не предусматриваются новые должности.

Как стало известно, ZTE не может позволить себе роскошь в виде ссоры с Вашингтоном – более 30% компонентов передовой компанией в области 5G закупается именно в США. Трамп, наложив ограничения на ZTE, продемонстрировал свою «силу» перед Китаем в «торговой войне».

7 июня корпорация решила уступить Белому дому, а уже 22 июня американский минторг заявил, что все требования США выполнены китайской корпорацией, включая перечисление залога в размере $400 млн, а смена руководства была у США «на закуску».