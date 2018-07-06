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«Маленький человек-ракета»: Помпео подарит Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона

Сегодня, 09:40

Госсекретарь США прилетел в Пхеньян для обсуждения ядерного разоружения КНДР. С собой представитель Белого дома привез письмо от «выжившего из ума старика» Дональда Трампа и оригинальный подарок.

В 2017 году президент США активно метал молнии в сторону Пхеньяна. Лидер северокорейцев, он же «маленький человек-ракета», со слов Белого дома, также не отличался сдержанностью, именуя визави «выжившим из ума стариком». Сейчас Штаты и КНДР вроде бы как помирились, а былые обиды вспоминаются сторонами с улыбкой.

Посмеявшись над фразой Помпео о намерении убить главу Северной Кореи, Пхеньян и Вашингтон готовы продолжить юмористический батл, поглумившись над легендарными эпитетами. В ходе очередной встречи госсекретарь США подарит Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона о «маленьком человеке-ракете». Ждем традиционную улыбку до ушей от лидера КНДР.

А теперь о серьезном. Помпео прибыл с делегацией в Пхеньян для обсуждения ранее достигнутых в Сингапуре договоренностей по ядерному разоружению Северной Кореи. К слову, это третий визит госсекретаря Штатов в КНДР за текущий год.

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