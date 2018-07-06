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В Сирии пройдут учения ВМФ России со стрельбами

Сегодня, 09:31

В Средиземном море у берегов Сирии будут проведены учебные ракетные стрельбы. Соответствующее международное извещение распространено для соблюдения безопасности судов, которые в данный период будут проходить между побережьем Сирии и островом Кипр.

Руководство ВМФ России распространило информацию о том, что 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля у берегов Сирии пройдут боевые учения российских кораблей. Все подробности о данном мероприятии размещены в международном извещении для пилотов (NOTAM), а также в других базах. Все меры безопасности для пролетающих над данным квадратом самолетов и проходящих кораблей будут соблюдены.

Сообщается, что учения будут проходить между побережьями Сирии и острова Кипр. В указанные дни прямо над данным квадратом будут закрыты полеты военной и гражданской авиации. Известно, что участниками учений станут ракетные корветы Каспийской флотилии «Великий Устюг» и «Град Свияжск». Все они оснащены крылатыми ракетами класса «Колибри». На данный момент они уже вышли в Средиземное море к месту проведения запланированных мероприятий.

Напомним, что в составе постоянных российских соединений в Средиземном море входит от 10 до 20 боевых кораблей, которые обеспечивают задачи по безопасности в регионе. Обязательно в эскадре присутствуют носители высокоточного оружия.

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