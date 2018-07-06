СМИ: Воссоединение мигрантов с детьми в США пройдёт через ДНК-тест

Вчера, 23:30

Документальное подтверждение родства занимает слишком много времени.

Власти США полагаются на ДНК-тест при передаче детей мигрантов родителям. Каждый из них пройдёт обследование на предмет установления родственной связи прежде, чем произойдёт воссоединение. Об этом пишут со ссылкой на источники в миграционной службе американские СМИ. Отмечается, что в данный момент запланировано проведение более 3 тысяч тестов.

Причиной для исполнения столь дорогостоящей процедуры стал тот факт, что документальное подтверждение родства занимает зачастую слишком много времени, в связи с чем, чиновники просто не успевают выполнять предписания суда. В начале июля органы правосудия выдали предписание воссоединить родителей-мигрантов с детьми до пяти лет в течение 14 дней. Остальных несовершеннолетних необходимо передать в срок до 30 суток.

Ранее мы писали, что в США правозащитникам запретили посещать детей нелегальных мигрантов. Несмотря на то, что президент страны подписал указ о воссоединении семей мигрантов, права людей продолжают нарушаться.