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Президент Литвы призвала НАТО защититься от России американскими ЗРК Patriot

Сегодня, 08:57

Даля Грибаускайте назвала РФ «опасностью номер один», предложив вооружить подлодки Североатлантического альянса зенитно-ракетными комплексами США.

Президент Литвы считает ПРО НАТО в своем регионе недостаточно усиленной. Защититься от России Даля Грибаускайте планирует американскими ЗРК Patriot. Установить суперсовременное орудие Штатов литовский лидер призвала на подлодки Североатлантического альянса или на территории республики.

Также Грибаускайте обозвала Россию «опасностью номер один», обвинив Москву в ведении «нетрадиционной войны». За прошлый год хакеры РФ провели 15 тыс. кибератак на энергетические и экономические объекты Литвы, утверждает президент республики. Еще одним страхом для Грибаускайте является российский ядерный реактор в Беларуси, возводящийся всего в 40 км от Вильнюса.

Ранее литовский лидер обвинила Москву во «вторжении в Украину и незаконной аннексии Крыма», подчеркнув готовность республики обороняться в случае посягательств РФ на ее территорию.

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