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Россия и Индия могут начать строить подводные лодки вместе

Сегодня, 08:59

Контракт позволит сэкономить Нью-Дели на приобретении субмарин нового поколения.

Западные СМИ пишут, что Россия предлагает своим индийским партнёрам по оборонзаказу начать совместное производство некоторых видов оружия. В частности, речь идёт о том, что инженеры двух стран могут вместе начать строить подводные лодки. Подобная идея, как утверждает ряд изданий, появилась после того, как Индия объявила тендер на покупку шести дизель-электрических подводных лодок. Сумма контракта составляет $10 млрд.

Москва в свою очередь предложила альтернативное соглашение, по которому намерена передать индийской стороне интеллектуальную собственность для строительства прототипа субмарины. Индийцы смогут самостоятельно адаптировать судна под свои запросы. В том числе их могут оборудовать ракетами «БраМос».

Ране американские эксперты составили ТОП-5 самых опасных субмарин. В рейтинг включили три подводные лодки, которые стоят на вооружении ВМФ России.

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