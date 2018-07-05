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Сын Дональда Трампа "одел" отца в военную форму XVIII века

Сегодня, 22:07

4 июля в США отмечался один из самых важных праздников – День независимости. Как и положено, большинство граждан поздравляют других, публикуя открытки – Дональд Трамп-младший поразил всех наповал.

Сын президента США "одел" отца в военную форму XVIII века, когда была война за независимость страны. Картинка действительно поразительная – в одной руке он держит миниган, а на второй сидит белоголовый орлан, символ Штатов. Сзади развивается американский флаг, вокруг все в огне, а сам президент стоит на обломках. Фото немного напоминает постер фильма про апокалипсис.

Многие не поняли жест Дональда Трампа–младшего. Людям непонятен смысл фото якобы «борца за независимость».

Как написал один из подписчиков: «Трамп трижды уходил от войны, какой он воин?». Некоторых даже напугала картинка. А Дональд с не скрытым восторгом подписал: «Это потрясающе!».

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