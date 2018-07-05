Захарова озвучила для Порошенко способ поднять флаг Украины в Крыму

Сегодня, 20:06

Приемлемый для МИД РФ вариант успели раскритиковать украинцы.

Захарова озвучила специально для Порошенко верный способ поднять флаг Украины в Крыму. Для этого в Севастополе может открыться генеральное консульство.

«Не вижу в этом ничего негативного. Это нормальная дипломатическая практика. Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг», - сообщила официальный представитель российского МИДа.

Приемлемый для России вариант не одобрили активисты из Украины, которые вопреки официальному статусу полуострова ошибочно продолжают его считать своим «украинским». Порошенко продолжает придерживаться позиции обороны от России, не совсем правильно оценивая ситуацию с невозможностью сотрудничать с НАТО и Трампом. Европейские страны скептически относятся к возможности входа Украины в ЕС.