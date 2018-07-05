«Дежавю»: Россия призвала отказаться от проведения спортивных мероприятий в США

Сегодня, 20:08

Призрак «холодной войны» с бойкотами Олимпиад 80-х явился из прошлого столетия и, пожалуй, вскоре окончательно материализуется.

Россия призвала отказаться от проведения спортивных мероприятий в США. Ощущение дежавю возникает не только у политиков и спортивных функционеров, но и обывателей, которые уже на протяжении пяти лет вынуждены следить за грязной игрой, которая пришла на смену идеалистическому восклицанию «О спорт, ты – мир!». Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила радикальное предложение о запрете международных турниров и чемпионатов на территории США, демонстративной волокитой при выдаче въездных виз российским спортсменам.

Намеренное затягивание бюрократической процедуры привело к тому, что в США на турниры различных уровней не смогли выехать российские борцы, конники и яхтсмены. Кроме значительных материальных потерь, нашим спортсменам опять нанесена моральная травма. Захарова подчеркнула, что в подобном положении может оказаться федерация любой страны, так как американские спортивные функционеры нашли новый способ отсеивать потенциальных победителей. Предложение России выглядит вполне логично, в отличие, скажем от попыток Великобритании сорвать Чемпионат мира по футболу в России призывами о всеобщем бойкоте. Однако к чести футбольных федераций, там уже научили «отделять мух от котлет».

Политическая подоплека демаршей перестала быть основополагающей. В США не хотят этого понять из-за гипертрофированного честолюбия, касается ли это экономики, кинематографа, шоу-бизнеса или спорта. В Вашингтоне не хотят поверить в то, что скоро даже самые преданные им вассалы утомятся от постоянного диктата, похлопывания по плечу и сдувания перхоти. США, которые так любят изолировать и блокировать неугодные государства, рискуют сами остаться в изоляции, разыгрывая на своей закрытой территории чемпионаты Вселенной.