В Британии протест против Трампа выразили с помощью большой надувной куклы

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По мнению активистов, только такая форма даст понять Трампу, что в Британии простые люди ему не рады.

Власти страны настолько бурно реагируют на визиты американского президента и так радуются им, что простые жители государства опасаются, как бы постепенно у них не возник «режим Трампа». Они припоминают поведение лидера США в отношении мигрантов, а также другие странные выходки и заявления. Однако даже петиция против визитов Трампа не выразила достаточно ясно для властей протест против него.

До нового приезда лидера США всего 8 дней, и активисты подготовили новую акцию, на этот раз не в виде текста. Особая большая надувная кукла, которую назвали «Трамп-ребёнок», будет запущена прямо над британским парламентом. У игрушки очень недовольное выражение на лице, и активисты выражают надежду, что хоть так смогут доказать своё нежелание видеть президента США в Британии.