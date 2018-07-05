VistaNews.ru


В Британии протест против Трампа выразили с помощью большой надувной куклы

Сегодня, 19:39

По мнению активистов, только такая форма даст понять Трампу, что в Британии простые люди ему не рады.

Власти страны настолько бурно реагируют на визиты американского президента и так радуются им, что простые жители государства опасаются, как бы постепенно у них не возник «режим Трампа». Они припоминают поведение лидера США в отношении мигрантов, а также другие странные выходки и заявления. Однако даже петиция против визитов Трампа не выразила достаточно ясно для властей протест против него.

До нового приезда лидера США всего 8 дней, и активисты подготовили новую акцию, на этот раз не в виде текста. Особая большая надувная кукла, которую назвали «Трамп-ребёнок», будет запущена прямо над британским парламентом. У игрушки очень недовольное выражение на лице, и активисты выражают надежду, что хоть так смогут доказать своё нежелание видеть президента США в Британии.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сотрудники Amazon бунтуют против Трампа из-за мигрантов

Звезда «Секса в большом городе» считает Трампа «эгоманиакальным террористом»

DJ Moby рассказал, как ЦРУ попросило его распускать слухи о Трампе

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем