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На Украине беженцу из Донбасса порвали рот из-за русского языка

Сегодня, 18:42

Случай, произошедший в Сумской области, можно было бы назвать диким, если бы подобные инциденты не происходили ежедневно в различных регионах с негласного поощрения властей.

На Украине беженцу из Донбасса порвали рот из-за русского языка. Как рассказывает жена пострадавшего, они с мужем, получившим инвалидность в шахте, сбежали от ужасов гражданской войны на украинскую территорию. Однако местные жители им сразу доли понять, что они чужаки, «российские запроданцы» и «недочеловеки». Когда шахтер, покупая продукты в магазине, обратился к продавщице на русском языке, не него напала толпа.

Мужчину вытащили на проезжую часть, начали рвать ему рот, а затем бросили под колеса автомобиля. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в местную больницу. Ему сделали операцию по зашиванию ротовой полости. Приехавшие правоохранители обещали открыть уголовное дело, но практика показывает, что за подобные преступления еще никто на Украине не был наказан.

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