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Захарова: Санкции ЕС – очередная упущенная возможность

Сегодня, 17:42

Наладить диалог с Москвой у европейцев не получится, ведь они продолжают действовать по старым методам. Представитель МИД убеждена, что рано или поздно Европе все равно придется пойти на компромисс.

Мария Захарова во время выступления на брифинге сообщила, что санкции ЕС – это очередная упущенная возможность пойти на контакт и урегулировать проблемы с Россией. Тем не менее, односторонние ограничения запущены вновь, и страдает от этого не только российская экономика, но и бизнес самого Евросоюза.

Другие политики считают, что ЕС не придерживается курса по восстановлению отношений с Москвой и продлевает санкции лишь потому, что боится «потерять лицо», следуя убеждениям Украины. Однако жители Крыма, признавать который в Евросоюзе российским не хотят, выражают иное мнение.

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