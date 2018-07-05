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Тверской суд Москвы признал виновным члена партии «Яблоко» в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Представителя «Яблока» Сергея Митрохина оштрафовали за одиночный пикет, и теперь он должен выплатить государству штраф в размере 20 тыс. рублей. Митрохин протестует против законопроекта об увеличении пенсионного возраста.

До этого Митрохин уже попадал «в руки полиции», когда пытался 19 июня провести такую же одиночную акцию протеста, но в прошлый раз политик отделался протоколом.

Напомним, во время проведения мундиаля, по всем городам России запрещены акции протеста без предварительного согласования с представителями власти.