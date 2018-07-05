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В ответ на скандальные публикации о «запредельно низком качестве» ботинок для военного контингента в САР, армейские тыловики провели расследование и изменили технологию в соответствии с климатическими условиями, а также с учетом рельефа местности.

В Сирии Минобороны РФ испытало новую обувь для военнослужащих. Были протестированы семь моделей обуви для различных подразделений, где была учтена специфика выполнения боевых задач. Берцы, которые подвергались критике, показали полное соответствие существующим стандартам. Также получили высокие баллы полуботинки, кроссовки, ботинки, предназначенные для низких температур и специальные сапоги с максимальным утеплением. Военнослужащие, принявшие участие в испытаниях, положительно оценили качество обуви. Ранее в Сирии министерство обороны России тестировало в боевом режиме новейшие виды вооружений и экипировки. Защитный комплект «Ратник» был оценен на максимальное количество баллов. Также прекрасно показал летные и боевые качества новейший истребитель Су-57. В настоящее время российская армия оснащена и укомплектована по самым высоким мировым стандартам.