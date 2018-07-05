Террористы ИГ* подтвердили, что подорвали американских военных в Сирии

Сегодня, 16:45

Четыре человека погибли в результате атаки, которая произошла в провинции Дейр-эз-Зор. Автомобиль мог наехать на фугас, который был предварительно заложен у дороги, по которой перемещался патруль.

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* подтвердили, что подорвали американских военных в Сирии. Связанные с экстремистами издания сообщают, что данная атака за последнее время является не первой, однако о предыдущих якобы погибших в Пентагоне информацию не подтверждали.

Предварительно известно, что террористы работали в селе Эн-Намлия, однако точного месторасположения взрыва названо не было. Сейчас под контролем боевиков находится сразу несколько районов Дейр-эз-Зора, военные продолжают участвовать в противостоянии.