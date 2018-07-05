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В Крыму рассматривают перспективу переименования республики

Сегодня, 16:42

Возвращение части исторического названия полуострова позволит решить несколько проблем. В частности, юридически защитит от существующих санкций.

В Крыму рассматривают перспективу переименования республики, с возвращением исторического названия Таврида, которое официально существовало в Российской Империи. Глава национально-культурной автономии греков полуострова Иван Шонус предлагает учредить наименование Республика Крым-Таврида. Таким образом исторически сложившаяся топонимика может позитивно повлиять на дальнейшее развитие полуострова.

В Крыму слово «Таврида» в разных вариациях давно является названием известных брендов. От республиканского издательского дома до разнообразных изделий и пищевых продуктов. По словам Шонуса, возвращение полуострову греческого названия будет справедливым с исторической точки зрения. Ведь именно греки создали на этой территории основы цивилизации. В настоящее время группа историков готовит научное обоснования для переименования.

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